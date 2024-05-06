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Fenerbahçe puan kaybetti, Icardi'den paylaşım geldi

Fenerbahçe puan kaybetti, Icardi'den paylaşım geldi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 6'ya çıkmasına sebep oldu. Fenerbahçe'nin maçı biter bitmez, Galatasaray'ın golcüsü Icardi’den göndermeli bir paylaşım geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Maçın sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşıma imza attı.

İşte o paylaşım

Icardi, aynı paylaşımı Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından da yapmıştı.

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