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Numan Kurtulmuş: Hamas'ın ateşkes kararına İsrail karşılık vermeli

Numan Kurtulmuş: Hamas'ın ateşkes kararına İsrail karşılık vermeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas'ın ateşkes önerisini onaylamasına ilişkin "Temennimiz İsrail hükümeti inadından vazgeçerek barış görüşmesinde olumlu adım atar ve hızlı şekilde insani yardımlar ulaştırılır" açıklamasını yaptı.

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'da 10'uncu Parlamento Başkanları Toplantısında mevkidaşlarına seslendi.

Kurtulmuş, Hamas'ın Gazze'de ateşkes önerisini kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"İsrail hükumetinin bu konuda acilen karşılık vermesini temin etmemiz gerekiyor" dedi.

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