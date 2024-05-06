BIST 10.267
DOLAR 32,24
EURO 34,77
ALTIN 2.415,29
HABER /  SPOR

İsmail Kartal'dan 'şampiyonluk' açıklaması

İsmail Kartal'dan 'şampiyonluk' açıklaması

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı maçın ardından sarı lacivertli ekibinteknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte kartal'ın sözleri;

İsmail Kartal: "Bugün maça iyi başladık. Aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç tane pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı yaptığımız değişiklerle bir an önce gol atıp öne geçmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım, maç boyunca ellerinden geleni yaptılar. Sorumluluk bana aittir. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Önümüze bakıyoruz. Ümitle alakalı bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak içinde olduğumuz sürece son maça kadar gideceğiz."

İlgili Haberler
Fenerbahçe Konya'da 2 puan bıraktı, şampiyonluğu zora soktu
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe puan kaybetti, Icardi'den paylaşım geldi
Fenerbahçe puan kaybetti, Icardi'den paylaşım geldi
İsrail basını: Netanyahu, Ben-Gvir'in "infazcısı" haline geldi
İsrail basını: Netanyahu, Ben-Gvir'in "infazcısı" haline geldi
Pendikspor'dan kritik galibiyet
Pendikspor'dan kritik galibiyet
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
ABD'den Hamas'ın ateşkes kararı sonrası ilk mesaj: 6 haftalık ateşkes istiyoruz
ABD'den Hamas'ın ateşkes kararı sonrası ilk mesaj: 6 haftalık ateşkes istiyoruz
Fenerbahçe Konya'da 2 puan bıraktı, şampiyonluğu zora soktu
Fenerbahçe Konya'da 2 puan bıraktı, şampiyonluğu zora soktu
BM: Refah'ta hiçbir şekilde zorla yerinden edilmeye dahil olmayacağız
BM: Refah'ta hiçbir şekilde zorla yerinden edilmeye dahil olmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniyye ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniyye ile görüştü
Putin'den dikkat çeken ziyaret takvimi! İlk oraya gidecek
Putin'den dikkat çeken ziyaret takvimi! İlk oraya gidecek
Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkes kararına ilk yorum: Aynı adımı İsrail de atmalı
Erdoğan'dan Hamas'ın ateşkes kararına ilk yorum: Aynı adımı İsrail de atmalı
9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
9 ilde DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
Rusya'dan Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla olası saldırısına karşılık mesajı
Rusya'dan Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla olası saldırısına karşılık mesajı