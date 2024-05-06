İsmail Kartal'dan 'şampiyonluk' açıklaması

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı maçın ardından sarı lacivertli ekibinteknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte kartal'ın sözleri;

İsmail Kartal: "Bugün maça iyi başladık. Aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç tane pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı yaptığımız değişiklerle bir an önce gol atıp öne geçmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım, maç boyunca ellerinden geleni yaptılar. Sorumluluk bana aittir. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Önümüze bakıyoruz. Ümitle alakalı bir şey söyleyemeyiz ama matematiksel olarak içinde olduğumuz sürece son maça kadar gideceğiz."