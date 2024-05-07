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Polis memuru, Erdoğan'ın T.C. kimlik No'su ile arama yaparken yakalandı

Polis memuru, Erdoğan'ın T.C. kimlik No'su ile arama yaparken yakalandı

Ankara Emniyeti’nde ‘köstebek’ soruşturması başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele’de görevli polis memuru Serkan Dinçer'in FETÖ firarisi Cevher Güven'e bilgi sızdırdığı tespit edildi. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği’nde çalışan polis memuru Alper B.’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptığı belirlendi.

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ANKARA Emniyet Müdürlüğü son dönemde ortaya atılan birçok iddia ile çalkalanıyor.

Hürriyet gazetesinde Fevzi Kızılkoyun imzalı pabere göre son dönemde gizli yürütülen soruşturmalarda bilgilerin dışarıya sızdırılması üzerine Ankara Emniyeti’nde ‘köstebek’ soruşturması başlatıldı.

FETÖ köstebeği

- Yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele’de görevli polis memuru Serkan Dinçer’in ismine ulaşıldı. Terör savcılığınca başlatılan ve Te-rörle Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Dinçer tutuklandı. Dinçer’in, gizli yürütülen kritik soruşturmalarla ilgili bilgi-leri FETÖ’nün etkin propagandacısı olan firari Cevheri Güven ile yine örgüt bağlantılı kişilere sızdırdığı belirlendi. Bir polis memurunun ulaşamaya-cağı bilgileri bile elde ederek Güven’e servis etmekle suçlanan Dinçer’e bu bilgileri kimin aktardığı araştırılıyor.

VIP sorgulama

 - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği’nde çalışan polis memuru Alper B.’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptığı belirlendi. VIP sorgulama olarak adlandırılan işlemde Alper B.’nin Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgulama yaptığı sırada sistem alarm verdi. Durumu fark eden Narkotik Daire Başkanlığı, resmi yazıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü uyardı. Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgu yapan kişinin teknik büro polisi Alper B. olduğu ortaya çıktı. İdari soruşturma başlatılırken polisin “Gelen bir ihbar üzerine sorgulama yaptım” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

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