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Bursa belediyesinde yeğeni ve baldızını atayan Mustafa Bozbey'den olay açıklamalar

Bursa belediyesinde yeğeni ve baldızını atayan Mustafa Bozbey'den olay açıklamalar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak ataması gündeme oturdu. Öte yandan baldızı Sezen Uğurlu'yu da Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine atadığı ortaya çıkan Bozbey'e, oyuncu Şahan Gökbakar, tepki gösterdi. Bozbey'in "Sırtımızı yaslayabileceğimiz insanlarla çalışmak istedik. Niteliği, kariyeri desen hepsi tamam." sözleri dikkat çekti.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak ataması tartışmalara neden oldu.

Baldızı Sezen Uğurlu'yu da Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na atayan Bozbey, kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

"Düşündük ama hayata geçirmeyeceğiz"

Bozbey, tartışılan atamayla ilgili gazeteci Gürkan Hacır'a konuştu.

Bozbey: Niteliği, kariyeri desen hepsi tamam

Atama polemiğine ilişkin Bozbey, "Sayın Mustafa Bozbey’in sağ tarafında yer alan isim Furkan Bozbey. Ben konuştum kendisiyle Mustafa Bozbey ‘Gürkan Bey bu sadece düşündüğümüz bir şeydi. Hayata geçirmedik böyle bir şey olmuyor, bu atama olmayacak. Biz güvendiğimiz bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten güvendiğimiz insanlara ihtiyacımız var. Sırtımızı yaslayabileceğimiz insanlarla çalışmak istedik. Niteliği, kariyeri desen hepsi tamam. Yeğenim kendi isteğiyle, 'kimseyi zan altında bırakmak istemem, ben de hak etmiyorum bu ifadeleri' dedi ve bu görevden affını istedi. Böyle bir şey düşündüğümüzle kaldı." dedi.

Şahar Gökbakar: Görevden alana ve Bursalılardan özür dileyene kadar da hergün seninleyim bey amca...

Oyuncu Şahan Gökbakar baldızı Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine atayan Bursa Büyükşenir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e sosyal medya hesasında sert tepki gösterdi. Gökbakar, "Görevden alana ve Bursalılardan özür dileyene kadar da hergün seninleyim bey amca..." ifadelerine yer verdi.

"Bu gençler hiç mi çalışmayacak" diyerek kendini savunmuş

"Tartışmalara mahal vermemek adına vaz gectik" demissin

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