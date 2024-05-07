Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yönetmeliğin amacının yargı hizmetlerini daha etkili ve verimli bir şekilde sunmak olduğunu belirtti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik yeni düzenlemeler içeren "Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu yeni sistemin yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir biçimde sunulmasını amaçladığını vurguladı.

Yeni yönetmeliğe göre, hakim ve savcı yardımcıları mesleğe adım atmadan önce Adalet Akademisi'nde bir yıl süreyle eğitim alacaklar. Eğitimin ardından, iki yıl boyunca deneyimli hakim ve savcıların yanında görev yaparak, usta-çırak ilişkisi çerçevesinde mesleki tecrübe kazanacaklar. Bakan Tunç, bu sürecin, adayların daha donanımlı ve güçlü bir şekilde mesleğe hazırlanmalarını sağlayacağını ifade etti.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği'nin detaylarına göre, bu yeni kariyer yolculuğu, adayların yargı sistemine katkıda bulunmalarını daha kolay bir hale getirirken aynı zamanda yargı pratiğinde karşılaşılabilecek zorluklara karşı onları güçlendirecek. Adaylar, teorik bilgilerini pekiştirirken aynı zamanda gerçek dava dosyaları üzerinde çalışarak pratik yapma imkanı bulacaklar.