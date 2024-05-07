Amerika Türkiye’ye 9 bin ajan gönderdi Türk eğitim sistemini çökertmeye geldik

Yeni müfredat taslağı tartışmaları sürerken yazar Latif Şimşek, 1960'lı yıllarda Ankara'da ABD'li çiftin evinde 6 yıl çalışan ve halen Almanya'da yaşayan 95 yaşındaki gurbetçi Ahmet Şahin'in açıklamalarını yazısına taşıdı.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamuoyuna sunduğu "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Taslağa ilişkin pek çok kesimden görüş gelmeye devam ederken tartışmalarla bağlantılı olarak 1950-60'larda yaşanan bir olayı, Yeni Akit gazetesi yazarı Latif Şimşek, "Amerika Türkiye’ye 9 bin ajan gönderdi ve sistem nasıl çöktü?" başlıklı yazısında aktardı:

"Şimdi anlatacağım konu 1950’lerde geçiyor. Amerika Türkiye’ye on yıl içinde dönüşümlü olarak 9 bin casus gönderiyor.

Nasıl mı? UID (Uluslararası Demokratlar Derneği) Başkanı Köksal Kuş anlattı. Yaşadıklarını aktaran şu an 95 yaşında ve Almanya’da bulunan Ahmet Şahin isimli aslen Ankaralı bir gurbetçi.

Ahmet Şahin 1960’ların başında Almanya’ya ilk giden işçilerden. 1950-1960 arasında Ankara Çankaya’da Amerikalı bir çiftin evinde altı yıl çalışıyor. Sonra çift Amerika’ya dönüyor. Bunu yazın bir kenara.

Köksal Kuş, Almanya’da Ahmet Şahin’i ziyarete gidiyor. Ahmet Şahin Köksal Kuş’a şunları anlatıyor:

“EĞİTİM SİSTEMİNİ ÇÖKERTMEYE GELDİK”

“Alman devleti beni Türkiye’den gelen işçilerin genel koordinatörü yaptı. Resmi bir görev verdi. Bunun üzerine ben Alman devletinin çeşitli toplantılarına, davet edilmeye başladım. Bir resepsiyonda oturduğum masada bir Amerikalı adam vardı. Adam beni ben de adamı tanıyacak gibi oldum. O sırada Amerikalının eşi geldi masaya ve onu hemen tanıdım. Onu tanıyınca eşini de tanıdım ve birbirimize sarıldık. Sohbet ettik. İkisi de emekli olmuşlar ve Almanya’ya yerleşmişlerdi. Ben hep aklımda olan soruyu yönelttim: ‘Ankara’da sizin yanınızda yıllarca çalıştım. Ama o zamanlar cesaret edip de soramadım. Sizin ne iş yaptığınızı hep merak etmişimdir. Siz Ankara’da ne iş yapıyordunuz?’.

Adam dedi ki; ‘Biz o dönemde Türkiye’ye Türk Milli Eğitim politikasını bizim istediğimiz çizgiye getirmek üzere geldik. On yıl içinde tam 9 bin kişi gizli görevle bu iş için geldik. Ne zaman ki; istediğimiz oldu. Yani Türk Milli Eğitimi’ni Amerikan çıkarları çerçevesinde yoluna koyduk. Ondan sonra Amerika’ya döndük.”

EĞİTİM SİSTEMİ HEP TÖKEZLEDİ

Köksal Kuş’tan Ahmet Amca’nın telefonunu istedim.

Yaşlı olduğu için telefon kullanmadığını söyledi. Ahmet Şahin ile bu konuştuklarımız üzerine bir röportaj yapıp göndermesini rica ettim. İlk fırsatta bunu yapacağını belirtti. Ben de Almanya’ya ilk gittiğimde hâlâ hayatta ise (İnşallah hayattadır) Ahmet Şahin’i bizzat ziyaret edeceğim.

Türk Eğitim Sistemi üzerine konuşulacak çok şey var.

Ak Parti de Cumhurbaşkanı Erdoğan da hep bunun arayışında oldu. Ama eğitim sistemi bir türlü yerli yerine oturmadı. Bakan Yusuf Tekin’in açıkladığı son müfredat da bu arayışların ürünüdür."

Latif Şimşek'in yazısının tamamı için tıklayın