Yabancıların Türkiye'de gayrimenkule ilgisi azaldı

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul alımlarına olan ilgisi azalmasına rağmen, bu yılın ilk çeyreğinde 7 bin 37 gayrimenkul satın alındı. Rus yatırımcılar en fazla gayrimenkul alan yabancı grup olarak öne çıkarken, İstanbul yabancıların en çok tercih ettiği şehir oldu.

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Türkiye'de yabancılar tarafından yapılan gayrimenkul alımlarında önemli bir düşüş yaşandı. Yılın ilk çeyreği itibarıyla, yabancıların gayrimenkul alım sayısı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 45 azalarak 7 bin 37 adete geriledi. Bu düşüş, 2022'nin ilk çeyreğinde kaydedilen 17 bin 86 adetlik satış ile kıyaslandığında daha da belirginleşiyor. Türkiye’de yabancılara gayrimenkul satışındaki bu azalma, vatandaşlık için gayrimenkul alım limitlerinin yükseltilmesi ve konut fiyatlarındaki artış gibi faktörlere bağlanıyor.

Vatandaşlık için gayrimenkul alımında gerekli minimum tutar, 2018'de 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüş, 2022'de ise gelen tepkiler üzerine 400 bin dolara çıkarılmıştı. Bu değişiklikler, yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul pazarına olan ilgisini azalttı.

EVA Gayrimenkul Değerleme’nin çalışmasına dayanan bilgilere göre, 2023'ün ilk çeyreğinde yabancıların edindiği gayrimenkul miktarı 1 milyon 628 bin 744 metrekare iken, bu rakam 2024’ün aynı döneminde yüzde 71 azalarak 471 bin 116 metrekareye düştü. İlk çeyrekte, yüzölçümü bazında en çok gayrimenkul edinen yabancılar Iraklılar oldu. Irak'ı sırasıyla Afganistan ve İran izledi.

Yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarında Rusya, adet bazında liderliğini korudu. 2024'ün ilk üç ayında Rus vatandaşlarına 1 bin 532 adet gayrimenkul satıldı. Rusya’yı İran ve Ukrayna takip etti. İstanbul ise hem metrekare hem de adet bazında yabancıların en çok tercih ettiği şehir oldu. İstanbul'da 2023’ün aynı dönemine göre, 2024’te yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarında yüzde 67'lik bir düşüş yaşandı. İstanbul'da İranlılar en fazla gayrimenkul alan yabancılar arasında birinci sırada yer aldı.

İstanbul’da yabancılara yapılan toplam konut satışı, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 42 oranında azalarak 2 bin 612 adet olarak gerçekleşti. Yabancıların en çok tercih ettiği İstanbul semtleri ise Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir olarak sıralandı.