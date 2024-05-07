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Sigaraya yeni bir zam daha! Zamlar bugünden itibaren geçerli

Sigaraya yeni bir zam daha! Zamlar bugünden itibaren geçerli

TBYD Başkanı Erol Dündar, PM'den sonra JTİ sigara grubuna 3 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle JTİ grubunun en pahalı sigarası 70 TL en ucuzu ise 58 TL oldu. Zamlı fiyatlar bugünden (7 Mayıs) itibaren geçerli olacak.

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Sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Philip Morris'ten (PM) sonra JTİ sigara grubuna da 3 TL zam geldi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.

Dündar paylaşımına, "JTI sigara gurubuna da 3 ₺ zam geldi zam yağmuru devam ediyor." notunu düştü.

Yeni gelen zamla JTİ grubunun en pahalı sigarası 70 TL en ucuzu ise 58 TL olurken, güncel fiyatlar bugünden itibaren (7 Mayıs) geçerli olacak.

İşte JTİ grubu zamlı sigara fiyatları:

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