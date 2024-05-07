AK Parti seçmeni yerel seçimde kime oy verdi? Metropoll anket sonuçlarını paylaştı

Metropoll Araşırma, AK Parti seçmeninin yerel seçimlerdeki oy tercinine yönelik anket gerçekleştirdi. Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencer sonuçları paylaştı. Buna göre seçmenin yarısı sandığa gitmezken, kalan yarısı da Yeniden Refah Partisi ve CHP'ye oy verdi.

Abone ol

Metropoll Araştırma, AK Parti’nin 14 Mayıs milletvekili seçiminde kendisine oy veren seçmenin, 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partilere oy verdiğine ilişkin bir anket gerçekleştirdi.

Ankete göre, AK Parti, 14 Mayıs milletvekili seçiminde aldığı oyun yaklaşık 6.4 milyonunu 31 Mart yerel seçiminde kaybetti. Bunun yaklaşık 1.3 milyonu CHP’ye, 1 milyonu da Yeniden Refah Partisi’ne gitti.

2023 seçimlerinde oy veren 18,6 milyon seçmenin 3 milyonu ise ya sandığa gitmedi ya da geçersiz oy kullandı.