Benzin ve motorin indiriminde rakam belli oldu! İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları bu gece yarısından itibaren değişiyor. Peki 7 Mayıs 2024 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin litre fiyatı ve mazot fiyatı…

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Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatları için indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Akaryakıta indirim geleceği ve indirimin 1,5 TL civarında olacağı sektör temsilcileri tarafından daha önce açıklanmıştı. Ancak rakam bugün belli oldu. İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı ile akaryakıt fiyatlarında son durum…

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1,37 TL, motorine ise 1,24 TL indirim bekleniyor.

7 MAYIS 2024 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

Benzin: 44,84 TL

Motorin: 42,28 TL

LPG (Otogaz): 22,46 TL

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacağını, kararın 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağını Resmi Gazete’den duyurmuştu.