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Türkiye'nin yeni uzay görevi belli oldu

Türkiye'nin yeni uzay görevi belli oldu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gidiş tarihi belli oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu. Kacır, "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 8 Haziran'da gerçekleşecek uçuşun bilimsel çalışmalara katkı sunacağını vurgulayarak, "En başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yaparak uzay deneyimi gerçekleştirmesi imkanı ortaya çıkardı. Böylelikle uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Tuva Cihangir Atasever olacak. Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek" dedi.

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