Rusya'nın 'nükleer'li gözdağına ABD'den tepki: Tamamen uygunsuz

Rusya'nın Ukrayna'nın yakınlarında nükleer silah tatbikatına ABD'den tepki geldi. Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, nükleerli tatbikatı 'sorumsuzca söylem' olarak değerlendirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın yakınlarında nükleer silah tatbikatı yapacağını duyurdu. Rusya'nın açıklaması üzerine ABD'den 'sorumsuzca söylem' tepkisi geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, "Bu, geçmişte Rusya'dan duyduğumuz sorumsuz söylemin bir örneği. Bu, mevcut güvenlik durumu göz önüne alındığında tamamen uygunsuz." ifadesini kullandı.

Batılı devletlere ve ABD'ye gözdağı vermek isteyen Rus lider Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na taktik nükleer silahlarla tatbikat için talimat verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta stratejik olmayan nükleer silahların muharebe için yeterliliğinin test edileceğini açıkladı. Bakanlık, tatbikatın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımı için hazırlık ve konuşlandırma uygulamalarını kapsayacağını belirtti.

Ayrıca bakanlık tarafından tatbikatın "bazı Batılı devlet yetkililerinin Rusya Federasyonu'na yönelik kışkırtıcı açıklama ve tehditlerine cevap olarak" Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamayı amaçladığı açıklandı.