BIST 10.173
DOLAR 32,26
EURO 34,75
ALTIN 2.399,98
HABER /  GÜNCEL

Rusya'nın 'nükleer'li gözdağına ABD'den tepki: Tamamen uygunsuz

Rusya'nın 'nükleer'li gözdağına ABD'den tepki: Tamamen uygunsuz

Rusya'nın Ukrayna'nın yakınlarında nükleer silah tatbikatına ABD'den tepki geldi. Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, nükleerli tatbikatı 'sorumsuzca söylem' olarak değerlendirdi.

Abone ol

Ukrayna’dan Zelenskiy açıklaması: Rus propagandasının çaresizliği
Putin emri verdi, Rus ordusundan Batı'ya 'nükleer' gözdağı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın yakınlarında nükleer silah tatbikatı yapacağını duyurdu. Rusya'nın açıklaması üzerine ABD'den 'sorumsuzca söylem' tepkisi geldi. 

 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, "Bu, geçmişte Rusya'dan duyduğumuz sorumsuz söylemin bir örneği. Bu, mevcut güvenlik durumu göz önüne alındığında tamamen uygunsuz." ifadesini kullandı.

Batılı devletlere ve ABD'ye gözdağı vermek isteyen Rus lider Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na taktik nükleer silahlarla tatbikat için talimat verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta stratejik olmayan nükleer silahların muharebe için yeterliliğinin test edileceğini açıkladı. Bakanlık, tatbikatın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımı için hazırlık ve konuşlandırma uygulamalarını kapsayacağını belirtti.

Ayrıca bakanlık tarafından tatbikatın "bazı Batılı devlet yetkililerinin Rusya Federasyonu'na yönelik kışkırtıcı açıklama ve tehditlerine cevap olarak" Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamayı amaçladığı açıklandı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray-Fenerbahçe maçı için flaş karar!
Galatasaray-Fenerbahçe maçı için flaş karar!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Bakan Yumaklı'dan kurbanlık fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Bakan Yumaklı'dan kurbanlık fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'den Sinan Ateş davasıyla ilgili hodri meydan Özgür Özel'e Osman Kavala tepkisi
Bahçeli'den Sinan Ateş davasıyla ilgili hodri meydan Özgür Özel'e Osman Kavala tepkisi
Benzin ve motorin indiriminde rakam belli oldu! İşte yeni fiyatlar
Benzin ve motorin indiriminde rakam belli oldu! İşte yeni fiyatlar
Türkiye'nin yeni uzay görevi belli oldu
Türkiye'nin yeni uzay görevi belli oldu
Sigaraya yeni bir zam daha! Zamlar bugünden itibaren geçerli
Sigaraya yeni bir zam daha! Zamlar bugünden itibaren geçerli
AK Parti seçmeni yerel seçimde kime oy verdi? Metropoll anket sonuçlarını paylaştı
AK Parti seçmeni yerel seçimde kime oy verdi? Metropoll anket sonuçlarını paylaştı
Galatasaray tek kulvara düştü! Süper Lig'e ağırlığını koydu
Galatasaray tek kulvara düştü! Süper Lig'e ağırlığını koydu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak