Kuveyt Emiri Es Sabah Ankara'da! 7 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Esenboğa Havalimanı'nda resmi bir törenle karşıladı. Görüşme 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Esenboğa Havalimanı'nda resmi bir törenle karşıladı.

Emir Sabah, göreve geldikten sonra Arap dünyası dışındaki ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü de simgeliyor ve 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek resmi karşılama töreninin ardından, iki lider ve heyetleri ikili görüşmelere geçecek. Görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında iki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri, bölgesel güvenlik meseleleri ve kültürel alışverişlerin genişletilmesi yer alıyor.

Ziyaretin bir diğer önemli ayağını Devlet Nişanı Tevcih ve çeşitli anlaşmaların imza töreni oluşturacak.