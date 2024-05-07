Ünlü kargo şirketi iflasını duyurdu! Beşiktaş'a sponsor olmuştu

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüplerinin de sponsorluğunu yapan ve ocak ayında konkordato ilan eden ünlü kargo şirketinden kötü haber geldi. Şirket iflas etti.

Abone ol

Galatasaray ve Beşiktaş'ın sponsorluğunu da yapan ünlü kargo şirketi GKN Kargo için mahkeme kararını verdi. Ocak ayında konkordato ilan eden şirket için iflas kararı verildi.

İflas kararı verilen GKN Kargo'nun 563 milyon lira borcu olduğu belirtildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

Şirketin sahibi Gökhan Akyürek’in, konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce, özel jetle seyahat etmesi gündem olmuştu.