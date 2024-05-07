İstanbul Holding, 2028'e kadar 1 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaşmayı hedefliyor

İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, Türk şirketlerini geleceğe taşıma amacıyla faaliyetlerini sürdüren İstanbul Holding'in 2028 yılına kadar 1 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'nden 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu ve bir süre önce yatırım faaliyetlerine başlayan İstanbul Holding'in, işleyişi, girişimcilere yönelik yatırımları ve hedefleri düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalsın, iştiraklere ve yatırımlara yeni yatırımcı ve girişimcilerin dahil olmasıyla ekosistemi güçlendirmenin yanı sıra kurdukları yatırım fonlarıyla şirketlerin büyümesine ve karlılığına katkı sağlayacaklarını anlattı.

Lojistik, savunma sanayisi, tarım, enerji, teknoloji, gayrimenkul, sermaye ve yatırım şirketleri ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kalsın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurduğumuz İstanbul Holding Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile yatırımcıların çıkarlarını ve kazançlarını teminat altına alıyoruz. 2024 yılında en önemli gündem maddelerimizden biri uluslararası alandaki doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacak olan İstanbul Yatırım Forumu’nu hayata geçirmek olacaktır."

"İşletmelerin büyümesine ve karlılığına katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Murat Kalsın, güçlü iş birikimine sahip 100 iş insanının ortaklık vizyonuyla bir araya gelerek kurduğu İstanbul Holding'in, Türk şirketlerini geleceğe taşıma amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Şirketimizin kurumsal organizasyon tasarımını 2022 ve 2023 yıllarında tamamladık. Ekosistemimizde oluşacak iştirakler ve yatırımlara, yeni yatırımcı ve girişimcileri dahil edeceğiz." dedi.

Kalsın, İstanbul Holding GSYF ile büyüyen ve gelişen şirketlerle işbirliği yapıp, bu işletmelerin büyümesine ve karlılığına katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizdi.

İstanbul Holding'in bir yatırım örgütlenme modeli olduğunu anlatan Kalsın, "2024 yılı içinde varlıklarının değerini 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Kısa vadede ise 100 milyon dolarlık şirket değeri oluşturarak alanında öncü bir iş modeli olmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra orta ve uzun vadede yatırımlarımızı 2028 yılına kadar 1 milyar dolar değere ulaştırarak şirketlerimizin stratejik büyümelerine katkı sağlamayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kalsın, bütün süreçleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gözetiminde şeffaf, izlenebilir, denetlenebilir ve hesap verebilir şekilde yürüttüklerini kaydederek, "Böylece yatırımcı ekosistemini büyük ve küçük tüm yatırımcılar açısından çekici ve güvenilir kılacak bir yatırım fonu modeline sahibiz." ifadelerini kullandı.

Murat Kalsın, 2024 gündemlerinde; "yatırım stratejilerini hayata geçirmek", "Holdingin küresel yatırım ağları ile ilişkilerini güçlendirmek", "iş modelinin Türkiye, Avrupa ve dünyada görünürlüğünü artırmak" ve "uluslararası alandaki doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlamak için İstanbul Yatırım Forumu projesini hayata geçirmek" gibi maddelerin yer aldığını anlattı.

"İH Tarım Yatırım AŞ’yi kurarak sektöre katkı sağlamaya başladık"

İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalsın, tarım alanındaki yatırımlarından bahsederek, 200 milyon lira sermaye ile İH Tarım Yatırım AŞ’yi kurarak sektöre katkı sağlamaya başladıklarını söyledi.

Tarım sektöründeki ikinci yatırımlarını özellikle badem üreten bir işletme olan BIG Tarım'ı alarak yaptıklarını dile getiren Kalsın, yapay zeka destekli sensör teknolojileri ve bilimsel yöntemleri kullanarak tarımda su, enerji ve gübre tasarrufuyla verim artışı sağlamaya başladıklarını, bu alandaki faaliyetleri kapsamında enerji verimliliği sağlayacak güneş enerjisi santrali kurmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.