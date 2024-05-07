"İzmir'de nikahta dua okunmasının engellediği" iddiasına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildi
İzmir Karşıyaka’da bir aile, nikah kıyılmadan bir din görevlisine dua okutmak istedi. Nikah memuru ise buna izin vermedi mikrofonu alıp müziğin sesini açtırdı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, bakanlıktan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, İzmir'de nikahta dua edilmesinin engellenmesi iddialarına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.