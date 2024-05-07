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Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili "Kimsenin şüphesi olmasın. CHP'nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun." dedi.

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Yerel seçimler sonrası 2028 cumhurbaşkanı adayı tartışması CHP'de erken başladı.

CHP'de en kuvvetli adaylar olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gösterilirken son günlerde Özgür Özem ismi öne çıkarıldı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'nin adayının Özel olması gerektiğini söylerken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da katıldığı bir televizyon programında "Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, adaylık polemiğine ilişkin şunları söyledi:

"Hazır birinci partiyken, işler yolunda gidiyorken, seçim yeni geride kalmışken, gelecek seçime daha zaman varken aday tartışması dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır. Buradan gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP'nin ivmesini düşürmek, gücünü azaltmak, çelme takmaktan başka bir gayreti yoktur. Dün MYK toplantısında açıkça ifade ettim, ne kadar iyi niyetle de olsa, ne kadar soru da gelse hiçbir arkadaşımızın bu tartışmalara dahil olmasını doğru bulmam, bundan sonra da istemem. Bizim her birimiz gönlümüzdeki adayı gönlümüzde tutarak, gönüllerimizdeki ortak bir duyguyu ön plana çıkarmak lazımdır.

"Halkın sesini dinleyerek bu seçim başarısı nasıl geldiyse öyle belirlenecektir"

Kimin gönlünden kimin geçtiğinin hiçbir önemi yoktur. Günü gelince CHP'nin bir adayı olacak. O aday, CHP'nin seçilmişleriyle, üyeleriyle, halkın sesini dinleyerek bu seçim başarısı nasıl geldiyse öyle belirlenecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. CHP'nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun."

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