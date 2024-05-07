DEM Parti'den '27 belediye kayyım atanacak' diye Nedim Şener'e yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Nedim Şener'in “27 DEM’li belediye başkanının hakkında soruşturma ve yargılama devam ettiğinden dolayı kayyum zorunluluk" açıklamasına yanıt verdi.

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Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gazeteci Nedim Şener'in iddialarına yanıt verdi.

Halk TV'ye konuşan Bakırhan, Şener'in 27 DEM’li belediye başkanı hakkında soruşturmanın var olduğunu belirterek DEM Partili belediyelere kayyım atanabilir sözlerine "Biz böyle itirafçıların, tetikçilerin söylediklerini dikkate almayız. Türkiye eski Türkiye değil. Kürtler de eski Kürtler değil!" şeklinde cevap verdi.

Olası bir kayyım atamasına karşı gerekirse belediyelerin önünde nöbet tutacaklarının altını çizen Bakırhan şunları söyledi:

“Türkiye’de hakkında soruşturma olmayan kimse yok. Örneğin Ekrem İmamoğlu hakkında da var. O zaman hepsini görevden alacaksınız. Böyle bir mantık olabilir mi? Ben de Siirt belediye eş başkanıydım 3 yıl tutuklu kaldım. AİHM ihlal kararı verdi. Dünya kadar da para verdiler bana. Soruşturmayla, kovuşturmayla, bir ihbarcının olmayan gizli tanık ifadeleriyle kim hakkında soruşturma açılmaz ki? Türkiye eski Türkiye değil. Kürtler de eski Kürtler değil. Van’da gasp etmeye çalıştılar halk cevabını verdi. Kimse bizim belediyelere el koyamaz gasp edemez."