BIST 10.163
DOLAR 32,26
EURO 34,80
ALTIN 2.404,54
HABER /  GÜNCEL

DEM Parti'den '27 belediye kayyım atanacak' diye Nedim Şener'e yanıt

DEM Parti'den '27 belediye kayyım atanacak' diye Nedim Şener'e yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Nedim Şener'in “27 DEM’li belediye başkanının hakkında soruşturma ve yargılama devam ettiğinden dolayı kayyum zorunluluk" açıklamasına yanıt verdi.

Abone ol

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gazeteci Nedim Şener'in iddialarına yanıt verdi.

Halk TV'ye konuşan Bakırhan, Şener'in 27 DEM’li belediye başkanı hakkında soruşturmanın var olduğunu belirterek DEM Partili belediyelere kayyım atanabilir sözlerine "Biz böyle itirafçıların, tetikçilerin söylediklerini dikkate almayız. Türkiye eski Türkiye değil. Kürtler de eski Kürtler değil!" şeklinde cevap verdi.

Olası bir kayyım atamasına karşı gerekirse belediyelerin önünde nöbet tutacaklarının altını çizen Bakırhan şunları söyledi:

“Türkiye’de hakkında soruşturma olmayan kimse yok. Örneğin Ekrem İmamoğlu hakkında da var. O zaman hepsini görevden alacaksınız. Böyle bir mantık olabilir mi? Ben de Siirt belediye eş başkanıydım 3 yıl tutuklu kaldım. AİHM ihlal kararı verdi. Dünya kadar da para verdiler bana. Soruşturmayla, kovuşturmayla, bir ihbarcının olmayan gizli tanık ifadeleriyle kim hakkında soruşturma açılmaz ki? Türkiye eski Türkiye değil. Kürtler de eski Kürtler değil. Van’da gasp etmeye çalıştılar halk cevabını verdi. Kimse bizim belediyelere el koyamaz gasp edemez."

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol, Olimpiyat Koleksiyonu'nu dünya sahnesine çıkardı
Trendyol, Olimpiyat Koleksiyonu'nu dünya sahnesine çıkardı
Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: Siz şu an beni izliyorsanız...
Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: Siz şu an beni izliyorsanız...
MHRS'de yeni düzenleme!  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
MHRS'de yeni düzenleme!  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Putin yemin ederek beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu Batılı ülkelere mesaj
Putin yemin ederek beşinci kez Rusya Devlet Başkanı oldu Batılı ülkelere mesaj
Kuveyt Emiri Es Sabah Ankara'da! 7 yıl sonra bir ilk
Kuveyt Emiri Es Sabah Ankara'da! 7 yıl sonra bir ilk
Ünlü kargo şirketi iflasını duyurdu! Beşiktaş'a sponsor olmuştu
Ünlü kargo şirketi iflasını duyurdu! Beşiktaş'a sponsor olmuştu
Yargıtay Başkanı seçiminde 32. turda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanı seçiminde 32. turda da sonuç çıkmadı
"İzmir'de nikahta dua okunmasının engellediği" iddiasına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildi
"İzmir'de nikahta dua okunmasının engellediği" iddiasına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildi
İstanbul Holding, 2028'e kadar 1 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaşmayı hedefliyor
İstanbul Holding, 2028'e kadar 1 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaşmayı hedefliyor
Schneider Electric'te üst düzey atama
Schneider Electric'te üst düzey atama
Rusya'nın 'nükleer'li gözdağına ABD'den tepki: Tamamen uygunsuz
Rusya'nın 'nükleer'li gözdağına ABD'den tepki: Tamamen uygunsuz