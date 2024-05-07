Eyüpsultan'da okul müdürüne silahlı saldırı! Yabancı uyruklu öğrenci yakalandı
Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürünü silahla ateş ederek yaralayan yabancı uyruklu öğrenci gözaltına alındı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Mahallesinde özel lisede, yabancı uyruklu öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.
Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan öğrenci polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.