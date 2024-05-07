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150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Göktaş açıkladı

150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıkladı.

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 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde evlenecek çiftlere sağlanan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinin ödemeleri Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde konuştu.

Faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıklayan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde evlenecek çiftlere sağlanan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinin ödemeleri Mayıs ayı içinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bakan Göktaş, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'nde konuştu. Bakan Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

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