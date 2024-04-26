ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Eadeh'tan F-16'lar için flaş açıklama

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, "Türkiye ne zaman F-16'ları teslim alacak?" sorusuna cevap vererek, "Spesifik bir takvim belirtemeyeceğim ama çok heyecanlıyız ve bu uçakların tedariğini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, CNN Türk'te soruları yanıtladı.

F-16'LAR ABD'DEN NE ZAMAN GELECEK?

Julie Eadeh, "Türkiye ne zaman F-16'ları teslim alacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kongrenin Türkiye’ye bu satışa onay vermesinden dolayı çok heyecanlıyız. Bence bu, Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak kritik ve hayati öneminin altını çiziyor. Temelinden NATO’nun olduğu, sarsılmaz bölgesel güvenlik taahhüdünü gösteriyor. Spesifik bir takvim belirtemeyeceğim ama çok heyecanlıyız ve bu uçakların tedariğini sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve biliyorsunuz ki ABD, Türkiye ile mühimmat satışı gibi konularda da yakın işbirliği içinde. Türk firmalar ile ortak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız, üretim hatları ABD’de açılıp 2025 yılı sonunda tam olarak işlevsel hale gelecekler ve 155 milimetrelik mühimmatın yüzde 30’luk kısmını üretecekler."