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HABER /  POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanı, Sn Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi seviyesiz bir şekilde hedef alan açıklamalarına devam etmiş. Katliam siyasetinin üyeleri tarafından yapılan bu seviyesiz açıklamalar yok hükmündedir.

Netenyahu hükümetinin soykırımcı bir barbarlıkla hareket ettiğini ifade ediyor olmamız elbette bu katliam şebekesini rahatsız ediyor.

Cumhurbaşkanımız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir. Tüm uluslararası platformlarda Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz."

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