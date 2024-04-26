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Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera

Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Maçın adamı bana göre Galatasaray kalecisi. Yaptığı kurtarışlarla, birebir kurtarışlar... Bir türlü golü bulamadık." dedi.

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Süper Lig'de 34. hafta heyecanında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Maçın adamı bana göre Galatasaray kalecisi"

Mücadeleyi değerlendiren Hikmet Karaman şöyle dedi:

"İlk yarı Semih'in sakatlanması bizim adımıza talihsizlik. Manev ile orayı evet doldurduk. Maçın adamı bana göre Galatasaray kalecisi. Yaptığı kurtarışlarla, birebir kurtarışlar... Bir türlü golü bulamadık. İyi oyun ortaya koyduk ama iki ucun gol yedik. 2-0'dan sonra lig liderine karşı oyun başka yere gidiyor. Demoralize oluyorsun... Oyuncularımı kutluyorum. Adana Demirspor'a sahip çıkarak burada olması çok önemli. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Keşke onlara iyi skorla hediye verebilseydik. Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın olmaması dezavantajı ama oyuncular bunu hissettirmedi. İzleyenler iyi bir maç seyretti."

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık"

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takıma karşı iyi oynadıklarını vurgulayan Hikmet Karaman "Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. Bu yeni bir takım. Genç oyuncular var, bu oyuncuları geliştireceğiz, demoralize etmeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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