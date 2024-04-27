BIST 9.916
DOLAR 32,44
EURO 34,74
ALTIN 2.438,67
HABER /  GÜNCEL

Saldıracağız itirafı! İsrail 'son şans' dedi kararını duyurdu

Saldıracağız itirafı! İsrail 'son şans' dedi kararını duyurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Hamas ile esir takası müzakerelerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İsrail hükümetinin Hamas ile esir takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirildi.

Abone ol

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Mısır ve İsrailli yetkililerin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin ardından adı açıklanmayan İsrailli yetkilinin yerel basına toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Toplantıda İsrail tarafının esir takası mutabakatına varılması için "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde Refah'a kara saldırısını başlatacağını Mısır tarafına ilettiği kaydedildi.

İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini görüşmek için bugün İsrail'e gitmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara işçi sınıfı da dahil oldu
ABD üniversitelerindeki Filistin destekçisi protestolara işçi sınıfı da dahil oldu
Lokanta ve kafelerle ilgili KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Lokanta ve kafelerle ilgili KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerbahçe Beko son çeyrekte tutunamadı çeyrek final serisi 1-1 oldu
Fenerbahçe Beko son çeyrekte tutunamadı çeyrek final serisi 1-1 oldu
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Gelecek sezon kiralık gönderilecek mi?
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Gelecek sezon kiralık gönderilecek mi?
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım! 6 milyar dolar...
ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım! 6 milyar dolar...
Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera
Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera
Belçika Ukrayna'ya F-16 gönderecek
Belçika Ukrayna'ya F-16 gönderecek
Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Gerideydik, yakaladık, geçtik
Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Gerideydik, yakaladık, geçtik
Arda Güler Real Madrid formasıyla 2. golünü attı
Arda Güler Real Madrid formasıyla 2. golünü attı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Devam edeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Devam edeceğiz
Hatay'da 2 mahalle karantinaya alındı
Hatay'da 2 mahalle karantinaya alındı