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Derbide görev yapacak yabancı VAR hakemi belli oldu

Derbide görev yapacak yabancı VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 34. hafta karşılaşması dev bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala maçta görev yapacak yabancı VAR hakemi de belli oldu. İşte detaylar...

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Süper Lig'in 34. haftasında bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadelede görev yapacak olan VAR hakemi belli oldu.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçın VAR koltuğunda Hollandalı Pol van Boekel oturacak.

Boekel'e AVAR'da Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun eşlik edecek.

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