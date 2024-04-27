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Yıldız Tilbe'den görenlere ne gerek vardı dedirten dişsiz paylaşım

Yıldız Tilbe'den görenlere ne gerek vardı dedirten dişsiz paylaşım

İmplant tedavisi nedeniyle ön dişlerini çektiren şarkıcı Yıldız Tilbe, dişsiz halde gülerek pozlar verdi. Sanatçının paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

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Hit şarkıları, sahne performansı ve danslarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

İmplant tedavisi gören 57 yaşındaki şarkıcı, bu kez ön dişlerinin olmadığı görüntüsüne yer verdi.

İmplant tedavisi sürecindeki Yıldız Tilbe, ön dişlerinin olmadığı halini sosyal medya hesabında "Hehe" açıklaması ile paylaştı.

İmplant tedavisi sürecindeki Yıldız Tilbe, ön dişlerinin olmadığı halini sosyal medya hesabında "Hehe" açıklaması ile paylaştı.

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