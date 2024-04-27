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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağını açıkladı. Işıkhan, "Asgari ücrete Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı." dedi.

Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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