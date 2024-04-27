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Sivasspor sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti

Sivasspor sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor sahasıdna Konyaspor'u konuk etti. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Rey Manaj attı. 

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 48'e yükseltirken Konyaspor, 36 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 

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