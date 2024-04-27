ABD üniversitelerinde Filistin'e destek engellere rağmen sürüyor

ABD'nin birçok eyaletinde Gazze'ye destek gösterileri, üniversite yönetimlerinin engellerine ve polisin müdahalelerine rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Abone ol

ABD genelinde Filistin'e destek için birçok farklı eyalet ve üniversitede gösteri düzenleyen öğrenciler, üniversitelerinin İsrail'e desteğini kesmesi için talepte bulunuyor.

Öğrenciler, üniversite kampüslerindeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarken, üniversite ve yerel hükümet yetkilileri, gözaltı, uzaklaştırma cezası ve personeli işten çıkarma tehdidi gibi eylemlerle karşılık veriyor.Columbia Üniversitesi yönetiminin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için öğrencilerin kampüs bahçesinde başlattıkları oturma eylemi 11'inci gününe ulaştı.

California Politeknik Eyalet Üniversitesi

California Politeknik Eyalet Üniversitesi yönetimi, kampüse giriş yasağını eğitim döneminin bitişi olan 10 Mayıs'a kadar uzattığını açıkladı.

Yetkililer, gösterilere katılan 3 öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

Northwestern Üniversitesi

Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinden onlarca öğrenci, Filistin'e destek için Evanston kentindeki kampüste kamp kurdu.

Öğrenciler, "Özgür Gazze Kurtarılmış Bölge" yazan pankartlarla gösteriler düzenledi.