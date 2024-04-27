Beşiktaş'ta Al Musrati derbide kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Al Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart görerek takımın Fenerbahçe derbisinde 10 kişi bıraktı.Abone ol
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında derbi mücadelesinde kozlarını paylaştı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş'ı üzen bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılar, derbi maçının 25. dakikasında 10 kişi kaldı.
VAR uyarısıyla kırmızı gördü
Al Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından önce sarı kart gördü. Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel'den gelen uyarı üzerine Volkan Bayarslan incelemeye gitti.
İncelemenin sonrasında Al Musrati kırmızı kartla oyun dışında kaldı.