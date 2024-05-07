Beşiktaş - Ankaragücü / Canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan ilk maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. 23 Nisan 2024 tarihinde oynanan ilk maç 0-0 berabere bitmişti. Bu mücadeleden tur atlayan ekip, finalde Trabzonspor veya Karagümrük ile eşleşecek.

Beşiktaş - Ankaragücü

Karşılaşma 20:30'da başlayacak.

Beşiktaş - Ankaragücü ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Efkan, Flips, Bassagog, Tasos, Bajic

Finale son adım!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösteren Beşiktaş ve Ankaragücü 0-0 biten ilk maçın rövanşında galibiyet arayacak. Kazanan takım adını finale yazdıracak ve Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin sonucunu bekleyecek.

Beşiktaş'ta sakatlıklar sürüyor!

Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmiyor. Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek. Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de yarın oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Ankaragücü'nde 2 isim yok!

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Zorbay Küçük yönetecek

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bitik ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.