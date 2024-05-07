BIST 10.337
DOLAR 32,26
EURO 34,74
ALTIN 2.400,14
HABER /  SPOR

Beşiktaş - Ankaragücü / Canlı yayın

Beşiktaş - Ankaragücü / Canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Ankara'da oynanan ilk maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. 23 Nisan 2024 tarihinde oynanan ilk maç 0-0 berabere bitmişti. Bu mücadeleden tur atlayan ekip, finalde Trabzonspor veya Karagümrük ile eşleşecek.

Beşiktaş - Ankaragücü

Karşılaşma 20:30'da başlayacak.

Beşiktaş - Ankaragücü ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Efkan, Flips, Bassagog, Tasos, Bajic

Finale son adım!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösteren Beşiktaş ve Ankaragücü 0-0 biten ilk maçın rövanşında galibiyet arayacak. Kazanan takım adını finale yazdıracak ve Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin sonucunu bekleyecek.

Beşiktaş'ta sakatlıklar sürüyor!

Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmiyor. Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek. Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de yarın oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Ankaragücü'nde 2 isim yok!

Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Olimpiu Morutan ve Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Zorbay Küçük yönetecek

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bitik ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası 6 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası 6 anlaşma imzalandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KDV açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KDV açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım aday olacak iddiası
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım aday olacak iddiası
Türkiye ve Almanya'dan İsrail'e uyarı: Dünyayı etkiler!
Türkiye ve Almanya'dan İsrail'e uyarı: Dünyayı etkiler!
Türkiye ekonomisi için kritik veri! Alınan önlemler işe yaradı
Türkiye ekonomisi için kritik veri! Alınan önlemler işe yaradı
Alex de Souza yeniden Türkiye'de! Yardımcısı da beli oldu
Alex de Souza yeniden Türkiye'de! Yardımcısı da beli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri ne kadar?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri ne kadar?
Fransa'da Filistin'e destek eylemlerinde 2 öğrenci gözaltına alındı
Fransa'da Filistin'e destek eylemlerinde 2 öğrenci gözaltına alındı
Mustafa Destici'den emekli maaş çıkışı: Eşitlensin
Mustafa Destici'den emekli maaş çıkışı: Eşitlensin
Altının kilogram fiyatı geriledi! Altın borsasında en fazla işlem yapanlar...
Altının kilogram fiyatı geriledi! Altın borsasında en fazla işlem yapanlar...