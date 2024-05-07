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Türkiye ve Almanya'dan İsrail'e uyarı: Dünyayı etkiler!

Türkiye ve Almanya'dan İsrail'e uyarı: Dünyayı etkiler!

İsrail katliamları devam ederken Türkiye ve Almanya'dan uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki son gelişmeler hakkında, "Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır." dedi.

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Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

Keçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’deki son gelişmeler hakkında:

Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN İYİ NİYETLE HAREKET ETMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

Gazze’deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. 

"REFAH’A YAPILACAK BİR HAREKAT SADECE BÖLGEYİ DEĞİL, TÜM DÜNYAYI ETKİLEYECEKTİR"

Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."

BİR UYARI DA ALMANYA'DAN

Baerbock, X sosyal medya platformundaki hesabından, "Refah'a yönelik büyük bir saldırı konusunda uyarıyorum. 1 milyon insan buhar olup uçamaz. Korunmaya ihtiyaçları var." paylaşımı yaptı.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'de acilen daha fazla insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Bunun için Refah ve Kerem Şalom sınır kapıları derhal yeniden açılmalıdır." dedi.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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