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Fransa'da Filistin'e destek eylemlerinde 2 öğrenci gözaltına alındı

İsrail'in aylardır Gazze'deki saldırıları, geç de olsa dünyada tepkilere sebep olmaya başladı. Birçok ülkede özellikle üniversitelerde Filistin'e destek protestoları devam ediyor. Son olarak Fransa'da Sciences Po okullarında öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek eylemlerine müdahale eden polis, 2 öğrenciyi gözaltına aldı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Fransa'nın farklı kentlerinde üniversitelerde öğrenciler, Filistin'e destek eylemlerini sürdürüyor.

Sciences Po Paris okulunun Filistin Komitesi'nin sosyal medya platformundaki paylaşımlarına göre, öğrenciler sabah saatlerinde okulunun önünde toplandı.

Okulun giriş kapısının önüne üst üste çöp bidonları ve bisikletler yığan öğrenciler, "Yaşasın Filistin" ve "Adalet istiyoruz, polisi ağırlıyoruz" sloganları attı.

Okulun duvarına Filistin bayrağı asan öğrenciler, "Filistin'in kanı ellerinizde" yazılı dövizler taşıdı.

Olay yerine intikal eden polisler, eylemcileri okulun önünden uzaklaştırdı.

Bazı öğrencileri de yerden kaldırarak uzaklaştıran polis, bir eylemciye çelme taktı, bir diğer eylemciyi, ellerini belinde birleştirerek götürdü.

2 öğrenci Filistin için 6 gündür açlık grevinde

Komiteden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te bu sabah 2 öğrenci gözaltına alındı, 2 öğrenci 6 gündür Filistin için açlık grevi yapıyor. Eylemciler, gözaltına alınan ve açlık grevi yapan öğrencilere destek amacıyla yerel saatle 12.00'de okulunun önünde tekrar bir araya geldi.

Sciences Po Reims Mücadele Topluluğunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlara göre, Filistin'i destekleyen öğrenciler, boykot ettikleri bugünkü sınavlara girmedi. Sınavların yapılacağı binanın önünde toplanan öğrenciler, "Özgür Filistin" ve "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Polis, binanın önünde oturma eylemi yapan öğrencilerden bazılarını sürükleyerek eylem noktasından uzaklaştırmaya çalıştı.

"Sciences Po Le Havre Filistin için Adalet Öğrenciler" isimli grubun sosyal medyadaki paylaşımlarına göre, öğrenciler Le Havre kentindeki kampüste Filistin için eylem başlattı.

Okulun camdan duvarına "Gazze'de üniversite kalmadı" yazılı döviz asan öğrenciler, "Sciences Po istemese de Filistin'in onuru ve öldürülenler için buradayız" sloganı attı.

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