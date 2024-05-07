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Altının kilogram fiyatı geriledi! Altın borsasında en fazla işlem yapanlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı geriledi! Altın borsasında en fazla işlem yapanlar...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 440 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 2 milyon 430 bin lira oldu. 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 497 milyon 104 bin 542,55 lira, işlem miktarı ise 615,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 528 milyon 776 bin 63,83 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ve Ziraat Bankası olarak sıralandı.

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