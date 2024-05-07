BIST 10.337
DOLAR 32,26
EURO 34,78
ALTIN 2.402,26
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Alex de Souza yeniden Türkiye'de! Yardımcısı da beli oldu

Alex de Souza yeniden Türkiye'de! Yardımcısı da beli oldu

Antalyaspor'u yeni sezonda Alex de Souza çalıştıracak. Brezilyalı teknik adamın yardımcısı ise Fenerbahçe'den takım arkadaşı Mehmet Aurelio olacak.

Abone ol

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılıyor. Adı Beşiktaş'la anılan Sergen Yalçın, Pendikspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Başkan ve yönetimle hafta içinde yaptığımız toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonu devam etmeme kararı aldık” diye konuştu.

"ALEX DE SOUZA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Sport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun hanerine göre; Akdeniz ekinin Sergen Yalçın'ın yerine getireceği isim de belli oldu. Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile anlaşma sağladı.

YARDIMCISI MEHMET AURELİO

Alex'in Antalyaspor'daki yardımcısı ise Fenerbahçe'de birlikte futbol oynadığı Mehmet Aurelio olacak. Mehmet Aurelio daha önce Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapmıştı.

SERGEN YALÇIN GÖREVDEYKEN İMZA ATMAYI KABUL ETMEDİ

Alex de Souza, Sergen Yalçın görevdeyken resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmedi. Brezilyalı teknik adam bu durumun etik olmadığını Antalyaspor yönetimine iletti. Bu yüzden resmi imzaların sezon sonunda atılmasını istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri ne kadar?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri ne kadar?
Mustafa Destici'den emekli maaş çıkışı: Eşitlensin
Mustafa Destici'den emekli maaş çıkışı: Eşitlensin
Altının kilogram fiyatı geriledi! Altın borsasında en fazla işlem yapanlar...
Altının kilogram fiyatı geriledi! Altın borsasında en fazla işlem yapanlar...
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere destek ödemesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere destek ödemesi
Eczacıbaşı Dynavit, başantrenör Ferhat Akbaş'la yeni sözleşme imzaladı
Eczacıbaşı Dynavit, başantrenör Ferhat Akbaş'la yeni sözleşme imzaladı
150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Göktaş açıkladı
150 bin TL evlilik kredisi ne zaman ödenecek? Göktaş açıkladı
Hazine 2 ihalede yaklaşık 55 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede yaklaşık 55 milyar lira borçlandı
Eyüpsultan'da okul müdürüne silahlı saldırı! Yabancı uyruklu öğrenci yakalandı
Eyüpsultan'da okul müdürüne silahlı saldırı! Yabancı uyruklu öğrenci yakalandı
İsmail Küçükkaya, ‘1 milyon TL maaş alıyor’ iddiasına yanıt verdi
İsmail Küçükkaya, ‘1 milyon TL maaş alıyor’ iddiasına yanıt verdi
Bursa belediye başkanı Mustafa Bozbey yeğeni için 'hayata geçirmedik' demişti tutanak ortaya çıktı
Bursa belediye başkanı Mustafa Bozbey yeğeni için 'hayata geçirmedik' demişti tutanak ortaya çıktı
Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklama