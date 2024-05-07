Alex de Souza yeniden Türkiye'de! Yardımcısı da beli oldu

Antalyaspor'u yeni sezonda Alex de Souza çalıştıracak. Brezilyalı teknik adamın yardımcısı ise Fenerbahçe'den takım arkadaşı Mehmet Aurelio olacak.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılıyor. Adı Beşiktaş'la anılan Sergen Yalçın, Pendikspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Başkan ve yönetimle hafta içinde yaptığımız toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonu devam etmeme kararı aldık” diye konuştu.

"ALEX DE SOUZA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Sport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun hanerine göre; Akdeniz ekinin Sergen Yalçın'ın yerine getireceği isim de belli oldu. Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile anlaşma sağladı.

YARDIMCISI MEHMET AURELİO

Alex'in Antalyaspor'daki yardımcısı ise Fenerbahçe'de birlikte futbol oynadığı Mehmet Aurelio olacak. Mehmet Aurelio daha önce Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapmıştı.

SERGEN YALÇIN GÖREVDEYKEN İMZA ATMAYI KABUL ETMEDİ

Alex de Souza, Sergen Yalçın görevdeyken resmi imza atmayı ve Antalya'ya gelmeyi kabul etmedi. Brezilyalı teknik adam bu durumun etik olmadığını Antalyaspor yönetimine iletti. Bu yüzden resmi imzaların sezon sonunda atılmasını istedi.