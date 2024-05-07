Ligin bitmesine kısa bir süre kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri ne kadar?. Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı için ihtimaller şimdiden hesaplanmaya başlandı.

Abone ol

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında devam eden şampiyonluk yarışında artık bitime çok az kaldı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk için gün saymaya başladı. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri neler?

SON 3 HAFTA KALDI

Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına zirvede girdi.

Fenerbahçe'nin kalan maçları: Kayserispor (E), Galatasaray (D), İstanbulspor (E)

Galatasaray'ın kalan maçları: Karagümrük (D), Fenerbahçe (E), Konyaspor (D)

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.

* Galatasaray, kalan 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olur.

* Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup eder Karagümrük ve Konyaspor'a mağlup olursa yine şampiyon olur.

* Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalır, kalan 2 maçı kaybetse genel averajla yine şampiyon olur. (Şuan 6 averaj fazla)

* Galatasaray; deplasmanda Karagümrük'ü yener Fenerbahçe, Kayserispor'a puan bırakırsa şampiyon olur.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

* Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarında puan kaybı yaşaması ve Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi lazım.

* Fenerbahçe kalan 3 haftada tüm maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın 1 mağlubiyet daha alması halinde Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.