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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri ne kadar?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri ne kadar?

Ligin bitmesine kısa bir süre kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri ne kadar?. Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı için ihtimaller şimdiden hesaplanmaya başlandı.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında devam eden şampiyonluk yarışında artık bitime çok az kaldı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk için gün saymaya başladı. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri neler? 

SON 3 HAFTA KALDI
Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına zirvede girdi.

Fenerbahçe'nin kalan maçları: Kayserispor (E), Galatasaray (D), İstanbulspor (E)

Galatasaray'ın kalan maçları: Karagümrük (D), Fenerbahçe (E), Konyaspor (D)

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Süper Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti.

* Galatasaray, kalan 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olur.

* Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup eder Karagümrük ve Konyaspor'a mağlup olursa yine şampiyon olur.

* Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalır, kalan 2 maçı kaybetse genel averajla yine şampiyon olur. (Şuan 6 averaj fazla)

* Galatasaray; deplasmanda Karagümrük'ü yener Fenerbahçe, Kayserispor'a puan bırakırsa şampiyon olur.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
* Fenerbahçe'nin şampiyon olması için Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarında puan kaybı yaşaması ve Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi lazım.

* Fenerbahçe kalan 3 haftada tüm maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın 1 mağlubiyet daha alması halinde Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.

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