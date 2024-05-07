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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KDV açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KDV açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası bakanlık açıklama yapmak zorunda kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "KDV oranlarının artırılmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV oranlarının artırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranlarıyla ilgili iddialar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. KDV oranlarının artırılmasına yönelik bir çalışma bulunmadığını belirten bakanlık, KDV oranlarının artırılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık konuyla ilgili açıklamayı resmi sosyal medya hesabından da paylaştı.

''Hazine ve Maliye Bakanlığı: KDV oranlarının artırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. KDV oranlarını artırma konusunda Cumhurbaşkanı yetkilidir. Tebliğ ile KDV oranı artışı mümkün değildir. Tebliğ ile herhangi bir oran artışı yapılmamıştır.''

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