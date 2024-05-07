Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım aday olacak iddiası

Fenerbahçe'de Ali Koç sonrası eskiye dönüş olabilir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçimli olağanüstü genel kurul için hazırlıklara başlarken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın Galatasaray derbisinin ardından aday olacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçimli olağanüstü genel kurul için hazırlıklar başlarken eski başkan Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu ve başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalarak puan kaybı yaşamasının ardından, sezonun hayal kırıklığına dönüşmesi ve ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasıyla birlikte, camiada değişim talepleri artmıştı.

Bu atmosferde, haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli genel kurula dair hareketlilik yaşanıyor.

Mevcut başkan Ali Koç'un aday olmayacağını açıklamasının ardından kulislerde dönüp dolaşan dedikoduların aksine, Koç'un adaylık kararından geri döndüğü ve seçime tekrar girmeye hazırlandığı konuşuluyor. Ancak bu durumun resmiyet kazanması bekleniyor.

Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un 6 yıllık başkanlık sürecindeki performansını ve camiada hissedilen memnuniyetsizliği dikkate alarak başkan adayı olma kararı aldı. Fenerbahçe'nin efsane başkanı, Galatasaray derbisinin ardından resmi olarak başkan adaylığını açıklayacak.

Yıldırım'ın adaylığı, Fenerbahçe camiasında heyecanla karşılanırken, seçimli genel kurul sürecinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'nin geleceği için kritik bir döneme giriş yapılırken taraftarlar ve camia, adaylar arasındaki yarışı heyecanla takip ediyor.