Beyaz Saray'dan İsrail ve Hamas açıklaması geldi! Yeni kararı duyurdular

ABD, Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmelerinin Mısır'da yeniden başlayacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in dün gece Refah'ın doğusuna gerçekleştirdiği saldırıların sınırlı olduğunu bildirdiği belirtildi.Abone ol
İsrail, Gazze'nin güneyinde 2 milyondan fazla Filistinli'nin sığındığı Refah kentine operasyon başlattı. ABD, Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmelerinin Mısır'da yeniden başlayacağını duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in dün gece Refah'ın doğusuna gerçekleştirdiği saldırıların sınırlı olduğunu bildirdiği belirtildi.
HAMAS HEYETİ KAHİRE'YE ULAŞTI
ABD'nin duyurusunun ardından Hamas heyeti ateşkes görüşmelerini takip etmek üzere Mısır'ın Başkenti Kahire'ye ulaştı.
'SALDIRGANLIK DEVAM EDERSE ATEŞKES OLMAYACAK'
Öte yandan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, "İsrail'in saldırganlığı devam ederse ateşkes olmayacak" diye konuştu