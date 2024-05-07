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Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi

Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında 22 sanık Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Mahkeme, dava için duruşma günü belirleyecek.

Başsavcılık, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü, beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamlamış, 22 şüpheli hakkındaki iddianameyi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

17 kişinin dosyası ayrıldı

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturma ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek.

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