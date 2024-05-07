Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası 6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinin ardından iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinin ardından iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı.
Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.