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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası 6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası 6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinin ardından iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinin ardından iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.

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