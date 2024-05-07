BIST 10.337
DOLAR 32,26
EURO 34,74
ALTIN 2.402,89
HABER /  DÜNYA

Netanyahu: Refah saldırısı İsrailli esirlerin getirilmesi için düzenlendi

Netanyahu: Refah saldırısı İsrailli esirlerin getirilmesi için düzenlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen ateşkes önerilerine onay vermesine rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırının "İsrailli esirlerin ülkelerine dönmesi" için düzenlendiğini belirtti.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülü mesajda Refah'a kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başında olduğu Savaş Kabinesinin dün akşam Refah'a saldırı emri verdiğini anımsatan Netanyahu, "Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek." ifadesini kullandı.

Hamas’ın kabul ettiği önerinin İsrail’in taleplerinin “çok gerisinde olduğunu” vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın dün ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü.

Hamas'ın Gazze'nin yeniden yönetimine gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini söyledi.

Netanyahu, İsrailli bir heyetin esir takası müzakerelerini görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini anımsattı.

İsrail ordusunun Refah bölgesindeki Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini dile getiren Netanyahu, bunun "hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu" ifade etti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş - Ankaragücü / Canlı yayın
Beşiktaş - Ankaragücü / Canlı yayın
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası 6 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası 6 anlaşma imzalandı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KDV açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan KDV açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım aday olacak iddiası
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım aday olacak iddiası
Türkiye ve Almanya'dan İsrail'e uyarı: Dünyayı etkiler!
Türkiye ve Almanya'dan İsrail'e uyarı: Dünyayı etkiler!
Türkiye ekonomisi için kritik veri! Alınan önlemler işe yaradı
Türkiye ekonomisi için kritik veri! Alınan önlemler işe yaradı
Alex de Souza yeniden Türkiye'de! Yardımcısı da beli oldu
Alex de Souza yeniden Türkiye'de! Yardımcısı da beli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri ne kadar?
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri ne kadar?
Fransa'da Filistin'e destek eylemlerinde 2 öğrenci gözaltına alındı
Fransa'da Filistin'e destek eylemlerinde 2 öğrenci gözaltına alındı
Mustafa Destici'den emekli maaş çıkışı: Eşitlensin
Mustafa Destici'den emekli maaş çıkışı: Eşitlensin