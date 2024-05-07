Netanyahu: Refah saldırısı İsrailli esirlerin getirilmesi için düzenlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen ateşkes önerilerine onay vermesine rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırının "İsrailli esirlerin ülkelerine dönmesi" için düzenlendiğini belirtti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülü mesajda Refah'a kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başında olduğu Savaş Kabinesinin dün akşam Refah'a saldırı emri verdiğini anımsatan Netanyahu, "Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek." ifadesini kullandı.

Hamas’ın kabul ettiği önerinin İsrail’in taleplerinin “çok gerisinde olduğunu” vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın dün ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü.

Hamas'ın Gazze'nin yeniden yönetimine gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini söyledi.

Netanyahu, İsrailli bir heyetin esir takası müzakerelerini görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini anımsattı.

İsrail ordusunun Refah bölgesindeki Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini dile getiren Netanyahu, bunun "hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu" ifade etti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.