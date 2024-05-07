Galatasaray'da bomba etkisi yapacak Drogba iddiası!

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimi başkan adaylarından Süheyl Batum'un kazanması halinde sportif direktörlük görevine dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu Didier Drogba'yı getireceği belirtildi.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sarı kırmızılı takıma geri dönebilir.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimi başkan adaylarından Süheyl Batum'un kazanması halinde Sportif AŞ Başkanı olacak olan Ünal Aysal, Didier Drogba ile görüşme gerçekleştirdi.

Aysal, Fildişi Sahilli eski oyuncu ile görüşmesinin ardından istenen görev konusunda anlaşma da sağladı.

Süheyl Batum'un seçimi kazanması halinde Galatasaray Sportif Direktörü Didier Drogba olacak.

ÜNAL AYSAL DÖNEMİNDE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Drogba, Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı 2012-2013 sezonunun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olmuş ve 1.5 yıl boyunca sarı-kırmızılı takımın başarısı için ter dökmüştü.

Efsane golcü, sarı-kırmızılı takım ile 53 resmi maçta 20 gol 13 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın sevgilisi olmuştu.