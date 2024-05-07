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Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi

Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rachid Ghezzal, Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında sakatlık geçirerek saha kenarına geldi.

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Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşandı. Beşiktaş ile Ankaragücü 0-0'lık eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanan tur mücadelesinin ikinci yarısında ev sahibi takım siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

Sık sık sakatlanan ve bir türlü forma istikrarını sağlayamayan Rachid Ghezzal, yine aynı şanssızlığı yaşadı.


Maça devam edemedi

Siyah-beyazlı takımda Ghezzal, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Cezayirli oyuncunun tedavisinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı.

31 yaşındaki futbolcunun yerine 63. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain oyuna dahil oldu.

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