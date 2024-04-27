Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Rams Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 34. haftasında Rams Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mersin Stadı'nda oynanan müsabakayı 2-1 Başakşehir kazandı. Mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Piatek, 69. dakikada Kemen attı. Hatayspor'un tek sayısını 73. dakikada Dadashov kaydetti.

Bu sonucun ardından Avrupa Kupaları'na katılmak adına kritik bir 3 puan alan Başakşehir, puanını 52 yaptı. Hatayspor da 33 puan ile küme düşme hattında yer aldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Başakeşhir, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Hatayspor ise Gaziantep FK ile dış sahada kritik bir karşılaşmaya çıkacak.