Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alarak Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.Abone ol
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik ettiğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti."