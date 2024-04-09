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Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde Ş.T. idaresindeki 21 ADV 800 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFR 728 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri 3 kişinin cenazesini sıkıştıkları otomobilden çıkardı.
Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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