Rusya'daki felaket sonrası Putin hükümete resmen talimat verdi!

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk şehrinde bir barajın patlaması sonucu oluşan seller nedeniyle su altında kalan ev sayısı 10 bin 550'ye yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete yeni bir talimat verdi.

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Rusya'da Ural Nehri'nin geçtiği Orenburg bölgesi geçtiğimiz hafta içinde sel altında kaldı. Yükselen su seviyesi sebebiyle Orsk kenti yakınlarındaki bir barajın patladığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete yeni bir dizi talimat verdi.

SU ALTINDA KALAN EV SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına göre, ülkenin 37 bölgesindeki 226 yerleşim birimi nehirlerdeki su taşkınlarından etkilendi. Su altında kalan ev sayısı 10 bin 550, bahçe sayısı 19 bin 139, köprü sayısı 160 oldu.

PUTİN YENİ TALİMAT VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, hükümete seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı verdi.

Sel tehlikesi nedeniyle acil durumun ilan edildiği Kurgan ve Tümen bölgelerinin bazı yerlerinde geçici konaklama merkezleri oluşturuldu ve tahliyeler başladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, su taşkınları yaşanabilecek bölgelerdeki vatandaşları uyarıları ciddiye alma ve tahliye olma çağrısında bulundu.

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk şehrinde bir barajın patlaması nedeniyle ülke sular altında kaldı. Ülkede acil durum ilan edilmişti.