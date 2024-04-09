Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle Müslüman ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaşımda bulundu.Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgesel konular konuşuldu

İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri ele alındı.

Aynı zamanda bölgesel ve küresel konular da görüşüldü.

Bayramlaştılar

Görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Pakistanlı mevkidaşıyla da görüştü

Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi; ülkenin bu zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti. Liderler görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler."

'Filistin için gayretler artarak devam etmeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Umman Sultanı görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Irak Cumhurbaşkanı ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid ile de telefonda görüştü.

Görüşmede iki lider Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.

Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini ve önümüzdeki süreçte ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.